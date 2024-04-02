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Tekirdağ Kapaklı'da çıkan yangın yan binaya sıçradı

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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın çatı katında çıkan yangın yan binaya sıçradı.

Olay, Tekirdağ Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Zübeyde Hanım Sokakta bulunan Emiroğlu İnşaat isimli apartmanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple alev alan Emiroğlu İnşaat adlı apartmanın çatısından başlayan yangın, kısa süre içerisinde Bayramoğlu İnşaat adlı apartmanın çatı katına sıçradı.

Vatandaşlar tahliye edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ekipleri sevk edildi. Apartmanın üst katında bulunan vatandaşlar hızlı bir şekilde tahliye edilirken olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi.

Çatı katı kullanılmaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu çıkan yangın söndürülürken iki binanın da çatı katı kullanılmaz hale geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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