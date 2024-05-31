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Tekirdağ Kapaklı'da Bağ Evinden 2 Tonluk Su Deposu Çalındı

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Tekirdağ Kapaklı'da bulunan bir bağ evinden 2 tonluk su deposu çalan 3 şahıstan 2'si polis ekipleri tarafından yakalandı. Hurdacıda ele geçirilen su deposu sahibine teslim edildi.

Tekirdağ Kapaklı'da bulunan bir bağ evinden 2 tonluk su deposu çalan 3 şahıstan 2'si polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaşanan hırsızlık olayı, Kapaklı ilçesi Ömer Halisdemir Mahallesi 1073. Sokakta meydana geldi. A.D. isimli vatandaş, bağ evinden 2 tonluk su deposunun çalındığını polis ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili saha çalışması gerçekleştiren ekipler, 2 tonluk su deposunu çalanların O.K., F.S. ve Ü.P olduğunu belirledi. Hırsızları yakalamak için çalışma gerçekleştiren ekipler, O.K. ve F.S'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hurdacı hakkında işlem yapıldı

Ayrıca bahse konu su deposu bir hurdacıda ele geçirildi. Hurdacı sahibi R.G.'ye suç eşyasını almaktan işlem yapılırken Ü.P. isimli hırsızın yakalama çalışması devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı 3.Sayfa Güncel Haberler

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