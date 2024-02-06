Tekirdağ Kapaklı'da Asker Konvoyundan Ateş Açan Şahıslar Yakalandı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde düzenlenen asker konvoyundan havaya ateş eden şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Damla Sokak'ta düzenlenen asker konvoyunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düzenlenen asker konvoyundan havaya ateş eden şahıs araştırma üzerine yakalandı. Konvoyda bulunan araçta 1 adet kuru sıkı tabanca, tabancaya takılı şarjör, 1 adet pompalı tüfek ve 3 adet ses fişeği ele geçirildi.

Yakalanan aracın sahibi Ö.K bahse konu olan silahların B.K isimli şahsa ait olduğunu beyan etti. Şahsa idari para cezası uygulanırken silahlar muhafaza altına alındı. - TEKİRDAĞ