Tekirdağ Kapaklı'da Ambalaj Fabrikasında İki İşçi Elektrik Çarpması Sonucu Yaralandı

Tekirdağ Kapaklı'da bulunan bir ambalaj fabrikasında meydana gelen olayda, iki işçi elektrik çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ Kapaklı'da bulunan bir ambalaj fabrikasında iki işçi elektrik çarpması sonucu yaralandı.

Olay, Cuma günü saat 10.59'da Kapaklı Karaağaç OSB 10.Sokak'ta bulunan bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bakım teknisyeni H.A. ve elektrik teknisyeni C.B. isimli şahıslar, pet bölümünde bulunan sigorta kutusundaki arızayı tamir ettikleri sırada elektrik çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavilerine başlandı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

H.A. isimli şahıs kazayı hafif yaralarla atlatırken, C.B. isimli şahsın vücudunda 1. derece yanıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikata başlatıldı. - TEKİRDAĞ