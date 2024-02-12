Tekirdağ Kapaklı'da 3 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

3 ayrı suçtan aranması olan şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan araştırmalarda, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadesinin alınmasına yönelik, hakaret suçundan 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan 6 yıl, 52 ay, 57 gün kesilmiş hapis cezası bulunan, toplamda 10 yıl 8 ay 27 gün kesilmiş hapis cezası bulunan R.T isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan sahsın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ