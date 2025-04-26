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Tekirdağ Jandarmasından Cayrokopter ile Trafik Denetimi

Tekirdağ Jandarmasından Cayrokopter ile Trafik Denetimi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda cayrokopter ile trafik denetimi yaparak sürücüleri trafik kurallarına uyum konusunda uyardı. Yapılan denetimlerde kural ihlallerine anında müdahale edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter kullanarak otoyol gişelerinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Otoyol Jandarma Komutanlığı tarafından 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara Gişeleri ile E-80 Avrupa Otoyolu Saray ve Çorlu gişelerinde cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, kural ihlallerine anında müdahale edildi. Jandarma ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerin, trafik kazalarını önlemek ve yol güvenliğini artırmak amacıyla aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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