Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Hırsızlıkla Mücadeleye Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tekirdağ Jandarma Komutanlığına bağlı motosiklet timleri ve komandolar, hırsızlık olaylarına karşı gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında termal kameralarla gözetleme yaparak emniyet ve asayiş hizmetlerine devam ediyor.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığına bağlı motosiklet timleri ile komandolar, hırsızlık olaylarına geçit vermemek için sahadaki çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında hırsızlıkla mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ve İl Jandarma Komutanlığından görevlendirilen takviye kuvvetlerce, huzur ve hızır motosiklet timleri ile komandolar tarafından 24 saat esasına göre termal kameralarla gözetleme yapılarak emniyet ve asayiş hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Marmaraereğilisi ilçesi Yeniçiftlik Mahalle Muhtarı Doğan Filiz, "Mahallemizde huzuru ve güveni sağlamak adına jandarma ekiplerimiz 7/24 saat görev yapmaktadırlar. Yaptıkları bu faaliyetler için mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaraereğlisi Tekirdağ Jandarma Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title