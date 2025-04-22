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Tekirdağ Jandarma Komando Taburu Göreve Başladı

Tekirdağ Jandarma Komando Taburu Göreve Başladı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Taburu, ilk içtimasını yaparak göreve başladı. Komandolar, vatanın huzuru ve güvenliği için her an göreve hazır olacak şekilde organize edildi.

Tekirdağ Jandarma Komando Taburu göreve başladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, ilk içtimasını gerçekleştirdi ve göreve başladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı emrinde teşkil edilen Jandarma Komando Taburu, yurdun her köşesinde görev almaya hazır şekilde sahadaki yerini aldı. Taburda görevli personel, ilk içtimalarını disiplinli bir şekilde tamamladı. Çelik gibi iradeleriyle dikkat çeken komandolar, vatanın huzuru ve milletin güvenliği için ant içerek göreve başladı.

Tabur Komutanlığı, zorlu arazi şartlarında, dağlık bölgelerde, şehir merkezlerinde ve kıyı hatlarında ihtiyaç duyulan her noktada görev yapacak şekilde organize edildi. Komandoların kararlı duruşu ve yüksek motivasyonu dikkat çekerken, taburun göreve başlamasıyla Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonel gücü önemli ölçüde arttı.

Yetkililer, komandoların gerek Tekirdağ'da gerekse ülke genelinde huzur ve güvenin teminatı olacak şekilde görevlendirileceğini, görev bilinci ve vatan sevgisiyle hareket ettiklerini vurguladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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