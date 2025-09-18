Tekirdağ-İstanbul Yolunda Trafik Kazası: 3 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Tekirdağ- İstanbul yolu üzerinde Değirmenaltı mevkiinde gece saat 00.10'da meydana gelen trafik kazasında, 59 AKJ 588 plakalı otomobilin lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden otomobilin lastiğinin patlamasıyla sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana geldi. Şans eseri otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ