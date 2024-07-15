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Tekirdağ-İstanbul Otobanında Kırık Camlı Otobüs Şoku

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Tekirdağ-İstanbul otobanında yabancı plakalı bir otobüs sürücüsü, kırık ve çatlak camlı otobüsüyle seyir halinde görüntülendi. Kendisini uyaran araç sürücülerine aldırış etmeyen otobüs şoförü, ilerlemeye devam etti.

Tekirdağ- İstanbul otobanında yabancı plakalı bir otobüs sürücüsü, kırık ve çatlak camlı otobüsüyle seyir halinde görüntülendi. Kendisini uyaran araç sürücülerine aldırış etmeyen otobüs şoförü, ilerlemeye devam etti.

Olay, Tekirdağ-İstanbul otobanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ön camları tamamen kırık ve çatlak olan BH 8717 PP plakalı lüks otobüs otobanda ilerlemeye devam etti. Önünde ilerleyen eskortlar yardımıyla ilerleyen ve kendisini uyaran sürücülere aldırış etmeyen otobüs şoförü, yoluna devam etti. Şoför camının tamamen çatlak olduğu otobüsten aynalar yardımıyla yoluna devam eden sürücü, seyir halinde defalarca uyarıldı. O anlar vatandaş kamerasıyla kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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