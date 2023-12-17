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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası Ganos Ormanları beyaz örtüyle kaplandı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Ganos Ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, yağışın ardından sis ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Ganos Ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya Bölgesi için yapılan sağanak ve kar yağışı uyarılarından sonra kar ve sağanak etkisini gösterdi.

Sağanaktan sonra gece Tekirdağ'ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Etkili olan kar yağışı ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, yağışın ardından sis ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi Tekirdağ Haberler

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