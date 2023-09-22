Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çok sayıda tabanca bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir kişinin evinden çok sayıda tabanca çıktı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca ve 11 tabanca mermisi ele geçirildi.