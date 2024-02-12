Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında 3 ağıl küle döndü

Güncelleme:

Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi Sarı İsmail mevkiinde çıkan yangında 3 ağıl kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında 3 ağıl küle döndü.

Yangın, Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi Sarı İsmail mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir küçükbaş hayvan ağılında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki iki ağıla da sıçradı. Üç ağılın kullanılamaz hale geldiği yangında, ağıl içerisinde bulunan muhtelif malzemeler de yandı.

Muratlı Cumhuriyet Savcılığı'nca kundaklama ihtimaline karşı inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Olay Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title