Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde köy yolu kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; henüz sebebi belirlenemeyen şekilde ağaçlık alanda başlayan yangın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, söndürmek için seferber oldu. Yangın, kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. - TEKİRDAĞ