Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu kullanma malzemeleriyle yakalanan şahıs
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda bir kişi uyuşturucu kullanma malzemeleriyle yakalandı. Şahsın üzerinde ve çalılık arazide yapılan aramada uyuşturucu içme aparatı ve malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi, uyuşturucu kullanma malzemeleriyle yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı ilçesinde bir şahsın yapılan üst aramasında ve bulunduğu çalılık arazide yapılan aramada, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu içme malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli M.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa