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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu kullanma malzemeleriyle yakalanan şahıs

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda bir kişi uyuşturucu kullanma malzemeleriyle yakalandı. Şahsın üzerinde ve çalılık arazide yapılan aramada uyuşturucu içme aparatı ve malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.