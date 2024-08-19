Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, biçilmiş buğday tarlasında çıktı ve kısa sürede çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda 30 dönümlük arazi kül oldu.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Kapaklı Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle biçilmiş buğday tarlasında çıkan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. Yangın yerinden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alırken 30 dönümlük arazi kül oldu. - TEKİRDAĞ