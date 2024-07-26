Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yangın çıktı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önce otluk alandan çıktığı ve daha sonra geri dönüşüm tesisine sıçradığı öne sürülen yangın birçok ilçeden görüldü. Yangın bölgesine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde çıkan otluk yangını, geri dönüşüm tesisine sıçradı. Yangının neden olduğu dumanlar birçok ilçeden görüldü ve yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesine Tekirdağ merkez, Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Çorlu ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının, önce yol kenarındaki otluk alanda başladığı, ardından ise rüzgarın etkisiyle geri dönüşüm tesisine sıçradığı iddia ediliyor. Yangının hızla yayılması nedeniyle itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangının söndürülmesi için iş makineleri de destek veriyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar yangının büyüklüğü ve dumanların yoğunluğu nedeniyle tedirgin oldu.

İtfaiye ekipleri, yangının geri dönüşüm tesisinden yerleşim alanları dahil daha fazla alana yayılmaması yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu ana kadar yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Bir yandan da jandarma ekipleri de alana gelerek yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı. - TEKİRDAĞ