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Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde Bir Kişi Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde Bir Kişi Ölü Bulundu
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Çorlu'da bir iş yerinin önünde hareketsiz yatan bir şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, bir iş yerinin önünde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 3. Sokak üzerinde bulunan lokanta önündeki duvarın dibinde bir şahıs hareketsiz vaziyette battaniyeyle yatar vaziyette bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Karakol ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cenazesi, kimliğinin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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