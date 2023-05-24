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Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucuya darbe: 6 gözaltı

Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucuya darbe: 6 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı.

Tekirdağ'ın 4 ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlı yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar çerçevesinde Ergene, Kapaklı, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; 30 gram bonzai, 110 gram kubar, 10 gram metamfetamin, 9 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, 2 kenevir öğütme aparatı, 2 ruhsatsız tüfek ve bir tabanca ele geçirilirken, olaya ilişkin 6 zanlı yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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