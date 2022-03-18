Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

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Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı başladı.

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aşarken, öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için okullar tatil edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araç kullanımı da zorlaştı. Çerkezköy ve Kapaklı'da yaşanan yağış nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için 18 Mart Cuma günü ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli - 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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