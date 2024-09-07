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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Operasyonunda 77 Şahıs Yakalandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda aranan 77 şahıs yakalandı. Tutuklanan 25 kişi cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Ağustos-04 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, aranan 77 şahıs yakalanmış, bunlardan 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 77 şahıstan 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise gerekli işlemler yapıldı. Jandarma, bölgede güvenliği sağlama ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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