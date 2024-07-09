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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenledi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen Lavanta Şenliği etkinliği sırasında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen "Lavanta Şenliği" etkinliği sırasında önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlik alanında bulunan kadın vatandaşlara yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" hakkında farkındalık konuşması yapıldı. Jandarma yetkilileri, kadınların maruz kaldığı şiddete karşı korunmaları ve bu konuda bilinçlenmeleri amacıyla "Kades Uygulaması" hakkında bilgilendirme yaptı ve broşür dağıttı.

Jandarma yetkilileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalığın artırılması için yapılan bu tür bilgilendirme çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Etkinlikte kadınlar, KADES uygulamasının kullanımı ve şiddet durumlarında başvurabilecekleri yollar hakkında bilgi sahibi oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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