Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'ın 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ haberler: Tekirdağ'ın 5 ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Tekirdağ'ın 5 ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde Hayrabolu, Muratlı, Kapaklı, Saray ve Çerkezköy ilçelerinde çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 9 kişi yakalanırken, 176 kök kenevir, 3 kilo 987 gram esrar, 60 gram metamfetamin, 35 gram eroin, 1 adet tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hayrabolu Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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