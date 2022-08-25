Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi'ndeki 17 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. 6 aranan şahsın da yakalandığı operasyonda toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 102 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ile ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Hisarcık Çorlu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.