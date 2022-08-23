Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da otluk yangını 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ haber... Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kıvılcımların tutuşturduğu otluk alanda yangın çıktı. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kıvılcımların tutuşturduğu otluk alanda yangın çıktı. İlçeye bağlı Fatih Mahallesi Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple kuru otlar tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise yangına anında müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ İtfaiye Fatih 3. Sayfa Haberler

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