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Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da otluk yangını

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da otluk yangını

Tekirdağ haber... Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kıvılcımların tutuşturduğu otluk alanda yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kıvılcımların tutuşturduğu otluk alanda yangın çıktı.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple kuru otlar tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise yangına anında müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ İtfaiye Fatih 3. Sayfa Haberler

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