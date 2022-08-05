Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da boş arazide çıkan yangın güçlükle söndürüldü Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'ndeki boş bir arazide yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında onlarca metrekarelik alan yandı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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