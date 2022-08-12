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Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk kazada yaralandı

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Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk kazada yaralandı

Gelen Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, saat 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, C.A. (36) sevk ve idaresindeki 59 KF 260 plakalı hafif ticari araç, 3 yaşındaki M.Ç.B.'ye çarptı. Başından yaralanan çocuk önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, buradaki müdahalesinin ardından ise ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza mahalline intikal eden polis ekipleri ise, kazaya dair inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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