Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da 2 ton kaçak içki ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ haberi... Tekirdağ'ın 3 ilçesinde 2 ton 93 litre kaçak içki ele geçirildi. Tekirdağ'ın 3 ilçesinde 2 ton 93 litre kaçak içki ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda bin 600 litre kaçak şarap, 150 litre kaçak/sahte rakı, 343 litre etil alkol, 468 adet alkollü içecek aroması, 77 adet gliserin, 1 adet rakı yapımında kullanılan damıtma kazanı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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