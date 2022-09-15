Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da zeytinlik alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın, Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi Çukur Fidan mevkisinde meydana geldi. Zeytinlik alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve bir helikopter yangına müdahale etti. 1 saat süren müdahale sonucu alevler söndürülerek soğutma işlemi başlatıldı. Yangında 50 dönüm zeytinliğin zarar gördüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ İtfaiye Mürefte 3. Sayfa Haberler

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