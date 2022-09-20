Tekirdağ haberi | Tekirdağ'da şoke eden görüntüler: Camdan aşağı kendini sarkıtırken yakalandı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ yerel 3. sayfa haberine göre Tekirdağ Çorlu'da birden fazla suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, apartmanın 6. katındaki camdan aşağı kendini sarkıtırken polis tarafından yakalandı. Tekirdağ Çorlu'da birden fazla suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, apartmanın 6. katındaki camdan aşağı kendini sarkıtırken polis tarafından yakalandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, hırsızlık, yaralama, silahla tehdit ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli şahsın kaldığı ikamete baskın yaptı. Zanlı 6. kattan alt kattaki binaya atlamak istediği sırada camdan aşağı sarkarken polis tarafından son anda yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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