Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da güven timleri suçlulara geçit vermiyor

Tekirdağ'da vatandaşın huzur ve güveni için çalışmalarına devam eden güvenlik güçleri yaptıkları denetimlerde çok sayıda suç unsuru ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan denetimlerde çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Güven timlerinin yapıkları denetimlerde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet fişek, 2 adet kuru sıkı tabanca, satışa hazır vaziyette 45 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 60 bin adet faturasız boş makaron ele geçirildi. Denetimlerde yakalanan 5 şüpheli şahıs ile ilgili olarak gerekli idari ve adli işlemlerin başlatıldığı ifade edilirken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün il genelinde uygulamaların süreceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa