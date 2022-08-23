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Tekirdağ haberi | Muratlı Emniyet Müdürü görevine başladı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ haberi | Muratlı Emniyet Müdürü görevine başladı

Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yeni Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, ilçedeki mesaisine başladı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yeni Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, ilçedeki mesaisine başladı.

2004 yılından bu yana Tekirdağ'da görev yapan ve son olarak Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Emniyet Amiri Ahmet Hakan Yıldız, Muratlı İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Muratlı'da görev yapmaktan memnun olduğunu dile getiren Ahmet Hakan Yıldız, ilçenin güzel ve sakin olduğunu ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tekirdağ Malkara Muratlı 3. Sayfa Haberler

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