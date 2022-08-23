Tekirdağ haberi | Muratlı Emniyet Müdürü görevine başladı
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Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yeni Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, ilçedeki mesaisine başladı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yeni Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, ilçedeki mesaisine başladı.
2004 yılından bu yana Tekirdağ'da görev yapan ve son olarak Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Emniyet Amiri Ahmet Hakan Yıldız, Muratlı İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Muratlı'da görev yapmaktan memnun olduğunu dile getiren Ahmet Hakan Yıldız, ilçenin güzel ve sakin olduğunu ifade etti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa