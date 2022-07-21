Tekirdağ haberi! Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Tekirdağ haberi! Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ haberi! Malkara'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ haber: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolu üzeri Ahievren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, HER 1905 yabancı plakalı otomobil sürücüsü İ.B. Malkara istikametine seyir halindeyken, Ahievren Kavşağından karşı istikamete kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalışan Y.B. isimli kişinin kullandığı 59 LL 394 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yabancı plakalı araçta yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı.

Yaralanan Y.B. gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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