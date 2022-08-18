Tekirdağ haberi: Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ 3. sayfa haberi | Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletiyle kaza yapan stajyer sağlık çalışanı yaralandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletiyle kaza yapan stajyer sağlık çalışanı yaralandı. Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Orion mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezine seyreden stajyer acil sağlık hizmetleri çalışanının kullandığı motosiklet, aynı yönde seyreden bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan genç, olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı sağlıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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