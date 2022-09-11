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Tekirdağ haberi! Çorlu'da 475 bin adet makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ haberi! Çorlu'da 475 bin adet makaron ele geçirildi

Tekirdağ haber... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı operasyonda içi tütünle doldurulmuş 475 bin makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı operasyonda içi tütünle doldurulmuş 475 bin makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Tekirdağ KOM) Şube Müdürlüğünce Çorlu'da içi tütün ile doldurulmuş makaron, bandrolsüz boş makaron, bandrolsüz tütün bulundurduğu tespit edilen bir şahsa ait bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada 475 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Tragger Çorlu 3. Sayfa Haberler

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