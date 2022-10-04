Tekirdağ haber: Tekirdağ'da suç önleme uygulamasında 28 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ'da suç önlemeye ilişkin yapılan uygulamalarda 28 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Tekirdağ'da suç önlemeye ilişkin yapılan uygulamalarda 28 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son dönemlerde il genelinde yapılan şok uygulamalarda; 9 adet ruhsatsız tabanca, 117 adet mermi, 2 adet kuru sıkı tabanca, 67 adet fişek, 24,6 gram eroin, 16,65 gram scank, 24,25 gram esrar, 28,02 gram metamfetamin, 20 gram crax, 1 adet ecstasy ve 145 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uygulamalarda aranan 1 kişide yakalandı. Toplamda 28 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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