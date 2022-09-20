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Tekirdağ haber! Tekirdağ'da makaron ve tütün operasyonu

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Tekirdağ haber! Tekirdağ'da makaron ve tütün operasyonu

Tekirdağ haber... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 8 iş yeri ve 3 depoda gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda makaron ve 15 bin 200 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 8 iş yeri ve 3 depoda gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda makaron ve 15 bin 200 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekipleri tarafından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde içi dolu makaron, bandrolsüz boş makaron, bandrolsüz tütün imal edildiği ve satışının yapıldığını tespit etmesinin ardından operasyon gerçekleştirildi. 8 iş yeri ve 3 depoda gerçekleştirilen aramalarda 3 adet sigara dolum makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet hava tankı, 144 kilo açık kıyılmış tütün, 15 bin 200 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 50 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron bulunarak el konuldu. Konuyla ilgili 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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