Tekirdağ haber | Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Gelen Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. 7 ayrı adreste 2 Özbekistan uyruklu kadına para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.H.K, E.A.M, M.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; Fuhuş amaçlı kullanılan 9 adet cep telefonu, Fuhuştan elde edilen gelirlerin ve giderlerin kayıt altına alındığı dökümanlar, 8 Gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu içmekte kullanılan 2 adet aparat ele geçirildi. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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