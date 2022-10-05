Tekirdağ haber | Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, para karşılığı birliktelik yaşayan yabancı uyruklu kadınlar yakalandı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, "fuhşa teşvik ve aracılık" suçuna yönelik yapılan araştırmalar neticesinde, yabancı uyruklu şahısların sosyal hesaplar üzerinden para karşılığında cinsel birliktelik yaşamak için ilan yayınladıkları ortaya çıktı. Şahısların ilanlarda telefon numarası paylaştıkları ve telefon numarası üzerinden kendilerine ait görsel paylaştıkları, kendileri ile irtibata geçen şahıslarla ücret olarak anlaştıkları takdirde yine o bölgede bulunan pansiyon, otel, apart, günübirlik konaklama evleri gibi yerlerde buluşarak para karşılığında cinsel birliktelik yaşadıkları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, bahse konu adresten G.S., D.B. ve N.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ