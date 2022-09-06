Tekirdağ haber... Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Tekirdağ haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araçla çarpışmamak için frene basan motosikletli kaza yaptı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araçla çarpışmamak için frene basan motosikletli kaza yaptı. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kazımiye Mahallesi Bahçelievler 4. Sokak'ta meydana geldi. Ara sokaktan çıkan minibüsle çarpışmamak için frene basan Serhat E. idaresindeki motosiklet, zemindeki kum birikintisi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan motosikletli genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa