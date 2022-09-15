Son dakika haberleri | İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Son dakika 3. sayfa haberi: İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Uzunyol Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karanfil Sokak üzerinde seyreden E.K. idaresindeki otomobil ile M.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası E.K.'nin kullandığı otomobil devrildi. Yaralanan sürücü E.K. ve diğer araçta bulunan yolcu B.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa