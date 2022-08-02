Tekirdağ haberleri | Çorlu'da kontrolden çıkan tanker yan yattı Tekirdağ 3. sayfa haberi | Çorlu'da kontrolden çıkan tanker yan yattı Tekirdağ Çorlu'da tek şeride düşen yolda kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Çorlu'da kontrolden çıkan tanker yan yattı TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da tek şeride düşen yolda kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Çorlu - İstanbul yolu üzeri Seymen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametine seyreden Mehmet B. idaresindeki boş yük tankeri, yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Kazada yaralanan tanker şoförü Mehmet B. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafiğe Çorlu Bölge Trafik ekipleri müdahale ederek akışı sağladı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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