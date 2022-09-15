Tekirdağ haber! Çorlu'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ haberine göre Çorlu'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yatak ve baza üretimi yapan bir fabrikada büyük çaplı yangın meydana geldi. Çorlu'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yatak ve baza üretimi yapan bir fabrikada büyük çaplı yangın meydana geldi. Olay, gece yarısı Türkgücü Mahallesi'nde meydana geldi. Yatak ve baza üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın fabrikanın tamamını etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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