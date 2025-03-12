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Tekirdağ Emniyeti Acil Müdahale Eğitiminde Ter Döktü

Tekirdağ Emniyeti Acil Müdahale Eğitiminde Ter Döktü
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, personelini mesleki açıdan geliştirmek için kapsamlı bir Acil Müdahale Eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde gerçeği aratmayan senaryolarla polislerin kriz anlarındaki müdahale yetenekleri artırıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli, zorlu senaryoların uygulandığı Acil Müdahale Eğitimi'nde ter döktü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, personelini mesleki açıdan daha donanımlı hale getirmek ve acil olaylara etkin müdahale sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Gerçek mermilerin kullanıldığı atış tatbikatları, rehine kurtarma operasyonları ve olay yerinde hızlı müdahale senaryolarını içeren eğitim, nefes kesen anlara sahne oldu.

Toplam 117 polis memurunun katıldığı Acil Müdahale Eğitimi (ACM), gerçeği aratmayan tatbikatlarla tamamlandı. Özellikle atış tekniklerinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, polislerin ani olaylara karşı reflekslerini güçlendirdi.

Yetkililer, eğitimin amacının personelin daha hızlı, etkin ve yerinde müdahale kabiliyeti kazanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Polisler, tatbikatlar sırasında aldıkları zorlu eğitimlerle, kriz anlarında nasıl hareket edeceklerini birebir deneyimledi.

Tekirdağ halkının huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet personeli, bu tür eğitimlerle muhtemel olaylara karşı her zaman hazırlıklı olacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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