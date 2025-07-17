Tekirdağ'daki Yangın Gelibolu'ya Sıçradı

Tekirdağ'daki Yangın Gelibolu'ya Sıçradı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı. Yangın sonucu ormanlık alan ve tarım arazileri büyük zarar gördü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayıp, rüzgarında etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaşan yangında yanan ormanlık alan ve tarım arazileri dron ile görüntülendi.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde önceki gün çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Yangında Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy'de orman ve tarım arazileri küle döndü. Ekipler yangın alanında çalışmalarını sürdürürken, yangında zarar gören ormanlık alan ve tarım arazileri dronla görüntülendi.

Görüntülerde yanan alanların büyüklüğü dikkat çekti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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