Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı

Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangını, rüzgarın etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde durgunlaşan yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangına havadan 15 uçak, 19 helikopter, karadan ise 76 arazöz, 4 iş makinesi, 509 personel ile müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde durgunlaşan yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın büyümeye devam ediyor.

Çevrede tarla sahibi olan vatandaşlar ise tedbir amaçlı olarak tarlalarının kenarlarına boşluk bariyerleri oluşturarak yangının tarlalarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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