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Tekirdağ'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Tekirdağ'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin beş saattir süren müdahalelerine rağmen devam ediyor. Yangında dumandan etkilenen iki işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'daki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, 5 saattir devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü ve fabrikanın büyük bir kısmını sardı. Çevredeki fabrikalar ve işçiler güvenli alanlara tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 işçi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının daha fazla alana yayılmaması için yoğun çaba harcıyor. Yangının maddi zararının büyük olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Acil Durum Çerkezköy Tekirdağ 3-sayfa Ekonomi İtfaiye

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