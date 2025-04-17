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Tekirdağ'daki Deri Fabrikasında İş Kazası: Kadın İşçi Yaralandı

Tekirdağ'daki Deri Fabrikasında İş Kazası: Kadın İşçi Yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir deri fabrikasında çalışan 52 yaşındaki kadın işçi, makineye elini kaptırarak yaralandı. Olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin elinde kırık ve ezilmeler meydana geldi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir deri fabrikasında kadın işçi, makineye kaptırdığı elinin sıkışması sonucu yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi mevkiindeki Çorlu Deri İhtisas ve Karma OSB'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deri fabrikasında çalıştığı sırada M.K. (52) el bileğini makineye sıkıştırdı.

M.K.'nin acı içinde yardım istemesi üzerine fabrika personeli yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi intikal etti.

El bileğinde kırık ve ezilmeler oluşan yaralı işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Ergene emniyeti tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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