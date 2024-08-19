Tekirdağ'da Zıpkın Operasyonu: Suça ve suçlulara geçit yok

Tekirdağ'da düzenlenen Zıpkın Operasyonunda suça ve suçlulara geçit verilmedi. Operasyon çerçevesinde şahıslara cezai işlem de uygulandı.

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması (ZIPKIN-20 Operasyonu) kapsamında çeşitli başarılar elde edildi. Operasyon çerçevesinde 125 araç ve 925 şahıs sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 4 aranan şahıs yakalanırken, bir adet yakalamalı araç ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca, bir şahsa 8 bin 322 TL idari para cezası, iki şahsa ise 27 bin 184 TL trafik para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ