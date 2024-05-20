Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da 'Zıpkın-9' Operasyonunda 23 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından Çerkezköy ilçesinde düzenlenen Zıpkın-9 operasyonunda ve kent genelinde yapılan uygulamada 23 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 2 bin 185 kişi sorgulandı ve aranan 23 şahıs yakalandı.

Tekirdağ'da 'Zıpkın-9' operasyonunda 23 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince Çerkezköy ilçesinde düzenlenen Zıpkın-9 operasyonunda ve kent genelindeki uygulamada 23 kişi yakalandı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Dar Sokaklar ve aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Zıpkın-9 adı verilen uygulama ve operasyonda 2 bin 185 şahıs sorgulandı. Sorgulanan vatandaşlardan aranan 23 şahıs yakalandı. Uygulamada 381 araçta kontrol edildi. Uygulamada 15 araca işlem yapılırken kusur bulunan 4 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Çerkezköy Jandarma Tekirdağ Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım

Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım

 İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title